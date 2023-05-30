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Сегодня, 09:52

Алькарас: «В начале матча с Коболли на «Ролан Гаррос» я чувствовал себя непобедимым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу в первом круге «Ролан Гаррос» над итальянцем Флавио Коболли (6:0, 6:2, 7:5).

«Думаю, я отлично сыграл. Это было отличное начало «Ролан Гаррос», хороший матч. Знаете, в третьем сете у меня были небольшие проблемы. В конце мой соперник играл на хорошем уровне, так что я очень рад пройти первый круг... Я чувствовал, что не могу проиграть ни одного сета. В то же время я думал, что выиграть будет легче, чем оказалось на самом деле. Любой матч может перевернуться в каждом сете. Но в начале матча я чувствовал себя непобедимым», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет с японец Таро Даниэлем.

Андрей Рублев. Рублев рано успокоился, Хачанов жаловался на корт. Как наши топы прошли первый круг «Ролан Гаррос»

Теннис
Roland Garros
Карлос Алькарас
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