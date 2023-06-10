Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:25

Алькарас — о поражении от Джоковича: «Я сам себя разочаровал. Все тело сводило судорогами»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Новака Джоковича (3:6, 7:5, 1:6, 1:6) в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Честно говоря, мне было очень тяжело. Я сам себя разочаровал. Вышел на матч с хорошими ощущениями, в хорошей форме, и эти судороги в конце второго сета и в начале третьего — это было действительно обидно. Но такие вещи случаются, и я должен с ними справляться.

Я бы сказал, что первый сет и второй сет были очень, очень напряженными, и у меня начались судороги в руке. В начале третьего сета у меня стало сводить все тело, не только ноги. Руки в том числе, а также все части ног. Мне было очень тяжело двигаться в третьем сете, а в четвертом, скажем так, у меня был небольшой шанс, но это было правда очень тяжело. Все тело сводило судорогами», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В финале «Ролан Гаррос» Джокович встретится с Каспером Руудом (Норвегия). Счет в личных встречах 4-0 в пользу серба.

Roland Garros
Карлос Алькарас
Новак Джокович
0
Читайте также
Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Алькарас — о судорогах: «Мне было бы жалко себя, если бы я снялся с матча против Джоковича»
Джокович загонял Алькараса до травмы. Серб выиграл досрочный финал «Ролан Гаррос»
Джокович и Алькарас разыграют первую строчку рейтинга без россиян. Но у нас тоже есть успехи
«Хачанов играл правильно, но не сложилось». Колонка Екатерины Макаровой
Алькарас в трех сетах обыграл Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Алькарас — о судорогах: «Мне было бы жалко себя, если бы я снялся с матча против Джоковича»
Селиваненко: «Алькарас не снялся, несмотря на травму, это проявление спортивного духа»
Рууд в трех сетах обыграл Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос»
Джокович загонял Алькараса до травмы. Серб выиграл досрочный финал «Ролан Гаррос»
Джокович догнал Эверт по количеству финалов на турнирах «Большого шлема» в открытую эру
Джокович о победе над Алькарасом: «Карлос очень молод, он еще много раз выиграет «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко: «Алькарас не снялся, несмотря на травму, это проявление спортивного духа»

Алькарас — о судорогах: «Мне было бы жалко себя, если бы я снялся с матча против Джоковича»