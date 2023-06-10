Алькарас — о судорогах: «Мне было бы жалко себя, если бы я снялся с матча против Джоковича»

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о физических проблемах в полуфинале «Ролан Гаррос» против Новака Джоковича (3:6, 7:5, 1:6, 1:6).

В конце второго сета у испанца начались судороги.

«Почему продолжал играть в этом состоянии? Мне было бы жалко себя, если бы я снялся. Я в полуфинале «Большого шлема». Если бы я снялся, для меня это было бы очень тяжело. Конечно, не в третьем сете, но в четвертом я подумал, что у меня всего 1 процент на то, чтобы отыграться. Это было действительно тяжело. Но у меня были брейк-пойнты в первом гейме четвертого сета (улыбается). Я просто решил продолжать играть. В четвертом сете не думал о том, чтобы сняться», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В финале «Ролан Гаррос» Джокович встретится с Каспером Руудом (Норвегия). Счет в личных встречах 4-0 в пользу серба.