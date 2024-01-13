Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:59

Алькарас — о пропуске турниров перед Australian Open: «Мне нужен был отпуск, чтобы восстановиться»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, почему решил пропустить турниры перед Australian Open-2024.

«Сезон заканчивается очень, очень поздно. Мне нужен был отпуск, чтобы восстановиться физически и психологически. И мне хотелось провести хорошую предсезонку. Мы решили с командой, что мне нужно четыре-пять недель на подготовку. И при таком графике у нас не было времени где-то сыграть перед Australian Open. В итоге мы решили сразу поехать в Мельбурн», — сказал Алькарас на пресс-клнференции.

В 2023 году Алькарас не принимал участия в Открытом чемпионате Австралии из-за травмы. В этом году в первом кругt турнира 20-летний испанец сыграет с французом Ришаром Гаске.

На счету Алькараса две победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023), а также 12 побед на турнирах ATP.

Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
Биография Дианы Дэвис: детство и карьера выступающей за Грузию дочери Тутберидзе
Аналитик оценил возможный ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге
Маск назвал беспределом смерть на Украине журналиста из США Лиры
ВС РФ нанесли групповой удар с применением «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 14 января: старт Корнеевой и Соболенко
Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 14 января: старт Рублева и Джоковича
Касаткина второй год подряд проигрывает в финале в Аделаиде. Россиянка не справилась с мощью Остапенко
Янчук считает, что Рублев больше других настроен на победу в Австралии
Медведев — о себе в сериале «Брейк-пойнт»: «Это не реальная жизнь»
Открытый чемпионат Австралии 2024: фавориты турнира у женщин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Джокович — о шансах на календарный Золотой шлем: «Посмотрим, сезон длинный»

Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 14 января: старт Рублева и Джоковича