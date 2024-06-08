Испанец Карлос Алькарас сыграет с представителем Германии Александром Зверевым в финале Открытого чемпионата Франции в воскресенье, 9 июня. Игра состоится на корте имени Филиппа Шатрие в теннисном центре Roland Garros в Париже. Ориентировочное время начала матч — 16.00 мск.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию мужского финала «Ролан Гаррос». На территории России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире следить за игрой Алькарас — Зверев можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В истории очных противостояний ведет немецкий теннисист — 4-3. В последний раз теннисисты встречались в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе в марте этого года. Тогда сильнее был бывшая первая ракетка мира — 6:3, 6:1.