Алькарас обыграл Циципаса и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Испанец Карлос Алькарас обыграл грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:3, 7:6 (7:3), 6:4.

Матч длился 2 часа 18 минут. Алькарас за игру сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. У Циципаса — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов. По личным встречам Алькарас выигрывает у Циципаса со счетом 6:0.

Алькарас вышел в полуфинал и встретится с итальянцем Янником Синнером.

Третья ракетка мира во второй раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», повторив свой лучший результат в карьере на «мэйджоре» в Париже. Всего Алькарас вышел в свой пятый полуфинал на турнирах «Большого шлема».