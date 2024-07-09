Алькарас победил Томми Пола и сыграет с Медведевым в полуфинале Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл американца Томми Пола в четвертьфинале Уимблдона — 5:7, 6:4, 6:2, 6:2. Игра продолжалась 3 часа 14 минут, Алькарас сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 28. На счету американца 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. В полуфинале испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 63 470 000 долларов Открытые корты, трава Мужчины Одиночный разряд Четвертьфинал Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томми Пол (США, 12) - 5:7, 6:4, 6:2, 6:2