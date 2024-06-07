Алькарас победил Синнера в пяти сетах и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Испанец Карлос Алькарас победил итальянца Янника Синнера в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Матч длился 4 часа 12 минут.

Третья ракетка мира Алькарас сделал за игру 8 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. У второй ракетки мира Синнера — 7 эйсов, 8 двойных ошибок и 6 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

21-летний испанец впервые в карьере вышел в финал «мэйджора» в Париже. За трофей он сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня на «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 2) — 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3