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«Большой шлем»

4 сентября, 23:45

Каролин Гарсия обыграла Риске и вышла в четвертьфинал US Open

Анна Горшкова
Корреспондент
Каролин Гарсия.
Фото AFP

Французская теннисистка Каролин Гарсия обыграла американку Элисон Риске в четвертом круге US Open-2022.

Матч продолжался 1 час 21 минуту и завершился со счетом 6:4, 6:1.

17-я ракетка мира Гарсия 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из четырех. На счету 29-й ракетки мира Риске — ни одного эйса, две двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех.

В четвертьфинале турнира Гарсия сыграет с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Кори Гауфф (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каролин Гарсия (Франция, 17) — Элисон Риске (США, 29) — 6:4, 6:1

Теннис
US Open
Каролин Гарсия
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