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«Большой шлем»

Сегодня, 19:51

Каролин Гарсия вышла в третий круг Уимблдона

Руслан Минаев
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Француженка Каролин Гарсия обыграла канадку Лейлу Фернандес во втором круге Уимблдона — 3:6, 6:4, 7:6 (10:6). Матч длился 2 часа 32 минуты.

В следующем круге Гарсия встретится с Марией Боузковой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Гарсия (Франция) — Лейла Фернандес (Канада) — 3:6, 6:4, 7:6 (10:6)

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 4:6, 6:2, 6:4

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Каролин Гарсия
Лейла Фернандес
0
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