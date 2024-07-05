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Сегодня, 20:29

Гауфф с «баранкой» выиграла матч против Картал в третьем круге Уимблдона

Алина Савинова
Кори Гауфф.
Фото Reuters
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Вторая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертый круг Уимблдона-2024.

В матче третьего раунда американка за 1 час 3 минуты обыграла британку Сонай Картал со счетом 6:4, 6:0. Гауфф 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Следующей соперницей второй ракетки мира станет ее соотечественница Эмма Наварро, которая ранее выбила с турнира россиянку Диану Шнайдер.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Коко Гауфф (США, 2) — Сонай Картал (Великобритания, Q) — 6:4, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2024/11/7/
Теннис
Уимблдон
Кори Гауфф
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