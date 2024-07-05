Касаткина завершила свое выступление на Уимблдоне

Сегодня, 18:11
Российская теннисистка Дарья Касаткина в трех сетах проиграла испанке Пауле Бадосе в третьем круге Уимблдона-2024.
Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4 в пользу представительницы Испании. При этом россиянка вела 4:2 в решающей партии, но затем проиграла 4 гейма подряд.
Касаткина за матч 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Бадосы 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 18.
В четвертом круге турнира 26-летняя испанка сыграет против победительницы пары Даяна Ястремская (Украина, 28) — Донна Векич (Хорватия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Паула Бадоса (Испания) — Дарья Касаткина (Россия, 14) — 7:6 (8:6), 4:6, 6:4