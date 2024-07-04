Касаткина — о матче с Бадосой: «Когда вы ровесницы, всегда получается интересная битва»

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от матча против испанки Паулы Бадосы в третьем круге Уимблдона.

Во втором раунде турнира 27-летняя россиянка обыграла британку Юрико Миядзаки со счетом 6:0, 6:0. Она стала первой теннисисткой не из топ-10 рейтинга WTA с 2015 года, сумевшей одержать победу с таким счетом.

«Когда вы с соперницей ровесницы, всегда получается интересная битва. Паула только вернулась после травмы, и она очень голодна до побед. Сейчас она очень хорошо играет. Когда она в форме, с ней очень сложно, особенно на траве. Она очень агрессивна, отлично подает. У меня тоже есть достоинства, которые я постараюсь завтра использовать», — приводит Tennis Channel слова Касаткиной.

Матч между Касаткиной и Бадосой пройдет 5 июля. Счет в личных встречах на данный момент — 2:2.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания).