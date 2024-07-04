Касаткина не отдала Миядзаки ни одного гейма во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге Уимблдона обыграла британку Юрико Миядзаки со счетом 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 51 минуту. На счету 27-летней россиянки 2 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. В третьем круге турнира «Большого шлема» Касаткина встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Бренда Фрухвритова (Чехия). «СЭ» ведет текстовую трансляцию четвертого игрового дня Уимблдона. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 63 470 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Второй круг Дарья Касаткина (Россия, 14) — Юрико Миядзаки (Великобритания, WC) — 6:0, 6:0