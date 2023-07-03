Касаткина обыграла Доулхайд и вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона.

В матче первого круга 26-летняя спортсменка обыграла американку Кэролайн Доулхайд — 6:1, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 9 минут. Касаткина ни разу не подала на вылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Доулхайд 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с представительницей Великобритании Джоди Беррейдж.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 11) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:1, 6:4

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