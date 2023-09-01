Касаткина обыграла Кенин во втором круге US Open

Сегодня, 04:44
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира US Open. В трех сетах она переиграла американку Софию Кенин — 2:6, 6:4, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 21 минуту. 26-летняя россиянка сделала 3 эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету 24-летней американки 3 двойные ошибки и 7 из 11 реализованных брейк-пойнтов.
Следующая соперница Касаткиной определится в матче Грит Миннен — Сачия Викери.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 13) — София Кенин (США) — 2:6, 6:4, 6:4