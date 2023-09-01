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«Большой шлем»

Сегодня, 04:44

Касаткина обыграла Кенин во втором круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира US Open. В трех сетах она переиграла американку Софию Кенин — 2:6, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. 26-летняя россиянка сделала 3 эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету 24-летней американки 3 двойные ошибки и 7 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Следующая соперница Касаткиной определится в матче Грит Миннен — Сачия Викери.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 13) — София Кенин (США) — 2:6, 6:4, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/5/
Теннис
US Open
Дарья Касаткина
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