Касаткина обыграла Вондроушову во втором круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 16:29
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешку Маркету Вондроушову во втором круге Открытого чемпионата Франции-2023.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 42 минуты.
На счету 9-й ракетки мира Касаткиной ни одного эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. У 60-й ракетки мира Вондроушовой такое же количество эйсов и двойных, и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.
В третьем круге «Ролан Гаррос» Касаткина сыграет с американкой Пейтон Стирнс.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 9) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 6:4