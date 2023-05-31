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«Большой шлем»

Сегодня, 16:29

Касаткина обыграла Вондроушову во втором круге «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешку Маркету Вондроушову во втором круге Открытого чемпионата Франции-2023.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 42 минуты.

На счету 9-й ракетки мира Касаткиной ни одного эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. У 60-й ракетки мира Вондроушовой такое же количество эйсов и двойных, и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Касаткина сыграет с американкой Пейтон Стирнс.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 6:4

Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
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