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Сегодня, 10:59

Касаткина: «Покидаю Париж с очень горьким чувством»

Виталий Косик
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что покидает «Ролан Гаррос» с очень горьким чувством.

Вчера, 4 июня, россиянка уступила украинской теннисистке Элине Свитолиной. После матча девушки не стали пожимать друг другу руки, показав большие пальцы. Касаткина покинула корт под неодобрительный свист трибун.

«Покидаю Париж с очень горьким чувством. Все эти дни после каждого матча я всегда благодарила трибуны за поддержку. Но вчера меня освистали за то, что я просто уважительно отнеслась к желанию соперника не пожимать мне руку. Я и Элина поблагодарили друг друга после тяжелого матча, но покидать корт в таком состоянии было худшим моментом вчерашнего дня. Любите друг друга, не распространяйте ненависть. Я всегда буду любить «Ролан Гаррос», несмотря ни на что. Увидимся в следующем году», — написала Касаткина в Twitter.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Свитолина сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
Элина Свитолина
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