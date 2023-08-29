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Сегодня, 20:30

Касаткина — Паркс: смотреть прямую трансляцию (видео) матча US Open

Трансляция матча US Open Касаткина — Паркс начнется примерно в 21.30 мск 29 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисистка Дарья Касаткина.
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с американкой Алисией Паркс в матче 1/64 финала турнира US Open во вторник, 29 августа. Начало встречи — около 21.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно в прямом эфире видеотрансляцию матча Касаткина — Паркс можно будет в соцсети ВКонтакте. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов противостояния Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

26-летняя Касаткина занимает 14-е место в женском рейтинге WTA. 22-летняя Паркс располагается на 42-й строчке.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа

Вера Звонарева, Даниил Медведев, Дарья Касаткина. Старт Медведева, Рублева и Хачанова и другие матчи: онлайн-трансляция первого круга US Open

Теннис
US Open
Дарья Касаткина
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