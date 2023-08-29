Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с американкой Алисией Паркс в матче 1/64 финала турнира US Open во вторник, 29 августа. Начало встречи — около 21.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно в прямом эфире видеотрансляцию матча Касаткина — Паркс можно будет в соцсети ВКонтакте. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов противостояния Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

26-летняя Касаткина занимает 14-е место в женском рейтинге WTA. 22-летняя Паркс располагается на 42-й строчке.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа