Первая ракетка России Дарья Касаткина встретится с белорусской Ариной Соболенко в рамках четвертого круга Открытого чемпионата США в ночь с 4 на 5 сентября. Ориентировочное время начала матча— 02.00 по московскому времени.

Легальной трансляции в России нет. В прямом эфире видеотрансляция матча Касаткина — Соболенко будет доступна бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

После вылета с US Open польской теннисистки Иги Свентек в 1/8 финала последнего в этом году турнира «Большого шлема» представительница Белоруссии Арина Соболенко возглавит мировой рейтинг WTA.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд Четвертый круг

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