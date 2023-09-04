Сегодня, 10:40
Первая ракетка России Дарья Касаткина встретится с белорусской Ариной Соболенко в рамках четвертого круга Открытого чемпионата США в ночь с 4 на 5 сентября. Ориентировочное время начала матча— 02.00 по московскому времени.
Легальной трансляции в России нет. В прямом эфире видеотрансляция матча Касаткина — Соболенко будет доступна бесплатно в соцсети «ВКонтакте».
После вылета с US Open польской теннисистки Иги Свентек в 1/8 финала последнего в этом году турнира «Большого шлема» представительница Белоруссии Арина Соболенко возглавит мировой рейтинг WTA.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд Четвертый круг
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