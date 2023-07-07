Касаткина уступила Азаренко в третьем круге Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона-2023.

В третьем круге россиянка уступила Виктории Азаренко из Белоруссии в двух сетах — 2:6, 4:6.

Соперницей Азаренко в четвертом круге турнира станет победитель матча Элина Свитолина (Украина, WC) — София Кенин (США, Q).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 19) — Дарья Касаткина (Россия, 11) — 6:2, 6:4