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«Большой шлем»

Сегодня, 03:40

Касаткина уступила Соболенко в 1/8 финала US Open

Сергей Разин
корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в 1/8 финала US Open уступила белоруске Арине Соболенко со счетом 1:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету 26-летней россиянки 2 эйса, 5 ошибок на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. У 25-летней белоруски 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале Соболенко встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Дарья Касаткина (Россия, 13) — 6:1, 6:3

Источник: Сетка US Open
US Open
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
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