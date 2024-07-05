Касаткина впервые проиграла сет на Уимблдоне-2024

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла первый сет в матче с испанкой Паулой Бадосой в третьем круге Уимблдона-2024.

Первая партия длилась 1 час 12 минут и завершилась победой Бадосы на тай-брейке — 7:6 (8:6).

Касаткина впервые проиграла сет на этом турнире. До этого 27-летняя россиянка по сетке прошла китаянку Чжан Шуай со счетом 6:3, 6:0 и не проиграла ни одного гейма британке Юрико Миядзаки (6:0, 6:0).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных матчей Уимблдона 5 июля.