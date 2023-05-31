Касаткина выполнила твинер в матче с Вондроушовой на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина выполнила твинер в матче второго круга «Ролан Гаррос» с чешкой Маркетой Вондроушовой (6:3, 6:4).

Касаткина от сетки побежала за свечой, посланной Вондроушовой на заднюю линию. Россиянка, стоя спиной к сетке, отбила мяч между ног, направив его по диагонали. Вондрушова не смогла дотянуться до мяча.

«Не буду обманывать: я много тренировала этот удар. В десять лет я отрабатывала его у стенки, била в стену, делала свечку, а потом твинер. И так часа по два в день. Так что это не везение, я его тренировала», — приводит слова Касаткиной пресс-служба турнира.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Касаткина сыграет с американкой Пейтон Стирнс.