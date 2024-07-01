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Сегодня, 16:32

Касаткина вышла во второй круг Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла китаянку Чжан Шуай в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:0.

Игра продолжалась 1 час 14 минут.

Касаткина сделала 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету ее соперницы 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем круге россиянка сыграет с Марией Саккари (Греция, 9).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:0

Теннис
Уимблдон
Дарья Касаткина
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