Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:30

Каспер Рууд — Александр Зверев: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Рууд и Зверев сыграют в рамках 1/2 финала Roland Garros 7 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Зверев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Норвежский теннисист Каспер Рууд сыграет с немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в пятницу, 7 июня. Начало — не ранее 18:30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию встречи Рууд — Зверев бесплатно можно посмотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу встречи.

Зверев на этом турнире выбил рекордсмена турнира Рафу Надаля (6:3, 7:6 (7:5), 6:3), бельгийца Давида Гоффена (7:6 (7:4), 6:2, 6:2), нидерландца Таллона Грикспура (3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3), датчанина Хольгера Руне (4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2) 6:2) и Алекса де Минаура из Австралии (6:4, 7:6 (7:5), 6:4).

Двукратный финалист турнира Рууд в этом году победил бразильца Фелипе Мелижени Алвеса (6:3, 6:4, 6:3), испанца Алехандро Давидовича-Фокину (7:6 (7:5), 1:6, 6:3, 4:6, 6:3), аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (6:4, 1:6, 6:2, 6:2), американца Тэйлора Фритца (7:6 (8:6), 3:6, 6:4, 6:2) и прошел серба Новака Джоковича, который снялся с 1/4 финала из-за разрыва мениска.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Каспер Рууд
0
Читайте также
Защитник «Флориды» Куликов впервые сыграет в финале Кубка Стэнли в 33 года
Baza: Матвею Сафонову ограничили выезд из России из-за долгов по алиментам
В Подмосковье убит зампред патриотического движения «Зов народа» Еговцев
900 матчей в НХЛ, 8 лет скитаний и рецепт по устранению Макдэвида. Дмитрий Куликов – незаметный русский герой «Флориды»
Актриса Анастасия Голикова погибла в возрасте 28 лет. Что о ней известно
Песков назвал заявления Макрона об Украине провокационными
Популярное видео
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погоди: прямой эфир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — в 19.30
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Алькарас сравнял счет в матче с Синнером, Зверев против Рууда. Онлайн-трансляция полуфиналов «Ролан Гаррос»
Ига Свентек — Ясмин Паолини: время начала и где смотреть трансляцию финала «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 7 июня: Синнер против Алькараса Зверев — Рууд
Женский финал «Ролан Гаррос»: кто сыграет и во сколько начнется
Карлос Алькарас — Янник Синнер: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»
Тарпищев назвал фантастическим результат выступления Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Сыграла лучше, чем ожидалось»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Фетисов оценил выступление Андреевой на «Ролан Гаррос»