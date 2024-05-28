Рууд уверенно обыграл Алвеса и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Сегодня, 17:10
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл бразильца Фелипе Мелигени Алвеса в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:3, 6:4, 6:3.
Встреча продолжилась 1 час 56 минут. На счету норвежца, занимающего 7-е место в рейтинге ATP, 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Его соперник оформил 4 эйса. При этом он не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать свой единственный заработанный брейк в матче.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Рууд сыграет с победителем встречи Валентин Вашеро (Монако) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).
Рууд является действующим финалистом Открытого чемпионата Франции.