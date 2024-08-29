Рууд обыграл Монфиса во втором круге US Open

Сегодня, 06:29
Норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу во втором круге US Open. В четырех сетах он переиграл француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:2, 2:6, 7:6 (7:3).
Матч длился 2 часа 53 минуты. 25-летний норвежец 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 подач навылет, 13 двойных ошибок и 4 из 4 реализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником Рууда будет китаец Шан Цзюньчэн.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 6:2, 2:6, 7:6 (7:3)