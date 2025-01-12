Рууд в пяти сетах обыграл Мунара в первом круге Australian Open

6-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии-2025.

На старте турнира 26-летний спортсмен в пяти сетах победил испанца Хауме Мунара — 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1. Матч продолжался 3 часа 24 минуты.

Во втором раунде Рууд сыграет против победителя встречи Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Якуб Меншик (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Хауме Мунар (Испания) — 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1

Кеи Нисикори (Япония) — Тиагу Монтейру (Бразилия, Q) — 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3