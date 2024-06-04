Рууд пожелал скорейшего выздоровления Джоковичу после разрыва мениска

Норвежец Каспер Рууд обратился к сербу Новаку Джоковичу после снятия первой ракетки мира с «Ролан Гаррос».

«Скорейшего выздоровления, Ноле. Надеюсь увидеть тебя здоровым на траве», — написал Рууд в соцсети.

По результатам МРТ теннисисту диагностирован разрыв медиального мениска правого колена.

Первая ракетка мира испытывал проблемы с правым коленом в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции против аргентинца Франсиско Черундоло.

В четвертьфинале он должен был сыграть с Руудом, который теперь выйдет в полуфинал.