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Сегодня, 22:26

Рууд пожелал скорейшего выздоровления Джоковичу после разрыва мениска

Руслан Минаев
Каспер Рууд.
Фото AFP
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Норвежец Каспер Рууд обратился к сербу Новаку Джоковичу после снятия первой ракетки мира с «Ролан Гаррос».

«Скорейшего выздоровления, Ноле. Надеюсь увидеть тебя здоровым на траве», — написал Рууд в соцсети.

По результатам МРТ теннисисту диагностирован разрыв медиального мениска правого колена.

Первая ракетка мира испытывал проблемы с правым коленом в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции против аргентинца Франсиско Черундоло.

В четвертьфинале он должен был сыграть с Руудом, который теперь выйдет в полуфинал.

Теннис
Ролан Гаррос
Каспер Рууд
Новак Джокович
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