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«Большой шлем»

Сегодня, 04:52

Рууд победил Цзюньчэна и вышел в четвертый круг US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Каспер Рууд.
Фото AFP
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Норвежский теннисист Каспер Рууд победил китайца Шана Цзюньчэна в третьем круге US Open — 6:7 (1:7), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1.

Матч длился 3 часа 46 минут. 25-летний норвежец подал 10 раз навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 9 из 23 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 17).

Следующим соперником Рууда будет американец Тэйлор Фритц.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Шан Цзюньчэн (Китай) — 6:7 (1:7), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Каспер Рууд
0
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