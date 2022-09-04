Рууд сыграет с Берреттини в четвертьфинале US Open

4 сентября, 23:00
Норвежский теннисист Каспер Рууд одолел француза Корантена Муте в четвертом круге US Open в Нью-Йорке со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2.
Игра длилась 3 часа и 22 минуты. 23-летний Рууд сделал 5 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Муте — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
В четвертьфинале норвежец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 60 102 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Корантен Муте (Франция, LL) — 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2