Рууд сыграет с Берреттини в четвертьфинале US Open

Норвежский теннисист Каспер Рууд одолел француза Корантена Муте в четвертом круге US Open в Нью-Йорке со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2.

Игра длилась 3 часа и 22 минуты. 23-летний Рууд сделал 5 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Муте — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В четвертьфинале норвежец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Корантен Муте (Франция, LL) — 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2