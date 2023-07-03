Каспер Рууд вышел во второй круг Уимблдона

Сегодня, 20:13
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл француза Лорена Локоли в первом круге Уимблдона — 6:1, 5:7, 6:4, 6:3.
Игра продолжалась 2 часа 51 минуту.
Рууд сделал 6 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Локоли 6 подач навылет, 10 двойных ошибок и 2 из 8 реализованных брейк-пойнтов.
В следующем круге норвежец сыграет с Лайамом Броади (Великобритания).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Лоран Локоли (Франция, Q) — 6:1, 5:7, 6:4, 6:3