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«Большой шлем»

Сегодня, 09:49

Синякова и Таунсенд выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде

Алина Савинова
Тэйлор Таунсенд и Катержина Синякова.
Фото Reuters
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Чешская теннисистка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд стали победительницами Открытого чемпионата Австралии-2025 в парном разряде.

В финале турнира первые сеяные обыграли Си Сувэй из Тайваня и представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3. Матч длился 2 часа 29 минут.

Для Синяковой и Таунсенд это второй совместный титул в турнирах «Большого шлема». В 2024 году они также выиграли Уимблдон.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) — Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 3) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3

Теннис
Australian Open
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