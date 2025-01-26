Синякова и Таунсенд выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде

Чешская теннисистка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд стали победительницами Открытого чемпионата Австралии-2025 в парном разряде.

В финале турнира первые сеяные обыграли Си Сувэй из Тайваня и представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3. Матч длился 2 часа 29 минут.

Для Синяковой и Таунсенд это второй совместный титул в турнирах «Большого шлема». В 2024 году они также выиграли Уимблдон.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) — Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 3) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3