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«Большой шлем»

Сегодня, 13:29

Рыбакина обыграла Азаренко и вышла в финал Australian Open

Руслан Минаев
Елена Рыбакина.
Фото Reuters
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла белоруску Викторию Азаренко в полуфинале Australian Open 2023 — 7:6 (7:4), 6:3. Матч длился 1 час 43 минуты.

За матч Рыбакина сделала 9 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. У Азаренко — 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале действующая чемпионка Уимблдона сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Магда Линетт (Польша).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — 7:6 (7:4), 6:3

Теннис
Australian Open
Виктория Азаренко
Елена Рыбакина
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