Кецманович победил Пола в пяти сетах в третьем круге Australian Open

Сегодня, 08:15
Серб Миомир Кецманович победил американца Томми Пола в третьем круге Australian Open.
60-я ракетка мира обыграл 14-го сеянного в пяти сетах — 6:4, 3:6, 2:6, 7:6 (9:7), 6:0. Встреча длилась 4 часа.
В четвертом круге Кецманович сыграет с победителем матча Шан Цзюньчэн (Китай, WC) — Карлос Алькарас (Испания, 2).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Миомир Кецманович (Сербия) — Томми Пол (США, 14) — 6:4, 3:6, 2:6, 7:6 (9:7), 6:0