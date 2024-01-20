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«Большой шлем»

Сегодня, 08:15

Кецманович победил Пола в пяти сетах в третьем круге Australian Open

Руслан Минаев
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Серб Миомир Кецманович победил американца Томми Пола в третьем круге Australian Open.

60-я ракетка мира обыграл 14-го сеянного в пяти сетах — 6:4, 3:6, 2:6, 7:6 (9:7), 6:0. Встреча длилась 4 часа.

В четвертом круге Кецманович сыграет с победителем матча Шан Цзюньчэн (Китай, WC) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Миомир Кецманович (Сербия) — Томми Пол (США, 14) — 6:4, 3:6, 2:6, 7:6 (9:7), 6:0

Источник: Сетка Australian Open
Теннис
Australian Open
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Блинкова проиграла Паолини в третьем круге Australian Open