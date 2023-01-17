Кецманович проиграл 154-й ракетке мира в первом круге Australian Open

Сербский теннисист Миомир Кецманович проиграл 154-й ракетке мира Николасу Харри в первом круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 3:6, 4:6, 6:7 (3:7). Спортсмены провели на корте 2 часа 1 минуту. Во втором круге Харри из Чили сыграет с победителем матча Бен Шелтон (США) — Чжан Чжичжень (Китай).

В другом матче первого круга француз Жереми Шарди обыграл колумбийца Даниэля Элахи Галана со счетом 1:6, 7:5, 6:1, 6:4. Следующим его соперником станет победитель пары Факундо Баньис (Аргентина) — Дэниэл Эванс (Великобритания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Николас Харри (Чили, Q) — Миомир Кецманович (Сербия, 26) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)

Жереми Шарди (Франция) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 1:6, 7:5, 6:1, 6:4

Бенжамен Бонзи (Франция) — Маттиа Беллуччи (Италия, Q) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:4