Кудерметова не смогла выйти в финал парного турнира на US Open

Сегодня, 23:24
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин из Тайваня не смогли выйти в финал US Open.
Дуэт проиграл Людмиле Киченок из Украины и Елене Остапенко из Латвии со счетом 1:6, 2:6. Матч длился 1 час 6 минут.
Киченок и Остапенко в финале «мейджора» в Нью-Йорке сыграют с победительницами встречи Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 3) — Кристина Младенович/Чжан Шуай (Франция/Китай).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Полуфинал
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 7) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 10) — 6:1, 6:2