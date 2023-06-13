Кирьос иронично поздравил Джоковича с победой на «Ролан Гаррос»

Австралийский теннисист Ник Кирьос поздравил серба Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос».

«Поздравляю, Ноле. От дня, когда ты попросил у меня совета по игре на грунте, до дня, когда ты снова выиграл «Ролан Гаррос». Горжусь тобой, приятель, я на связи в любое время», — написал австралиец.

В комментариях серб ответил: «Аналогично, брат. Если нужен совет по игре на траве, я на связи».

Последний раз 28-летний Кирьос играл на «Ролан Гаррос» в 2017 году.

Кирьосу в январе была проведена операция на колене. Из-за нее он не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии.

Для Джоковича это третий успех на «Ролан Гаррос»: ранее он выигрывал в 2016 и 2021 годах. 36-летний серб стал 23-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Он является рекордсменом среди мужчин по этому показателю. У Рафаэля Надаля — 22 титула.