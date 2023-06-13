Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:26

Кирьос иронично поздравил Джоковича с победой на «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Австралийский теннисист Ник Кирьос поздравил серба Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос».

«Поздравляю, Ноле. От дня, когда ты попросил у меня совета по игре на грунте, до дня, когда ты снова выиграл «Ролан Гаррос». Горжусь тобой, приятель, я на связи в любое время», — написал австралиец.

В комментариях серб ответил: «Аналогично, брат. Если нужен совет по игре на траве, я на связи».

Последний раз 28-летний Кирьос играл на «Ролан Гаррос» в 2017 году.

Кирьосу в январе была проведена операция на колене. Из-за нее он не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии.

Для Джоковича это третий успех на «Ролан Гаррос»: ранее он выигрывал в 2016 и 2021 годах. 36-летний серб стал 23-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Он является рекордсменом среди мужчин по этому показателю. У Рафаэля Надаля — 22 титула.

0
Читайте также
Трое россиян впервые в истории вошли в топ-10 рейтинга ATP, Джокович поднялся на первое место
Флойд подрался с сыном босса мафии. Бой закончился после массовой потасовки
Российского туриста зарезали в центре Стамбула
Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев уверен, что ведущие российские теннисисты получат визы для участия в Уимблдоне