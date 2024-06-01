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Сегодня, 16:30

Кирьос назвал позорным поведение Рублева в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о поведении россиянина Андрея Рублева в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции-2024 с Маттео Арнальди из Италии.

31 мая 6-я ракетка мира проиграл своему сопернику со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6. По ходу игры Рублев неоднократно бил ракеткой по корту и пинал свою скамейку ногами.

«Забавно, как журналисты выбирают формулировки «Мы видели ваши эмоции и то, как много они для вас значат» вместо простого выражения — «позор», — написал Кирьос в своих соцсетях.

Андрей Рублев. Рублев и Котов проиграли по-итальянски. Россияне не взяли ни одного сета в третьем круге «Ролан Гаррос»

После проигранного матча с Арнальди Рублев выразил разочарование своей игрой, заявив, что «загнал себя вниз своим поведением».

В 1/8 финала турнира Арнальди сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
Ник Кирьос
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