Кирьос — о том, кто может остановить Джоковича на Уимблдоне: «Если не я, то никто»

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос, кто может остановить серба Новака Джоковича на Уимблдоне-2023.

«Никто это не сможет сделать. Если не я, то никто», — приводит Tennis Infinity слова Кирьоса.

Также он прокомментировал рекордную 23-ю победу Джоковича на турнирах «Большого шлема».

«Я надеюсь, что он выиграет 30 [титулов «Большого шлема»]. Это сделает меня лучше, потому что я уступил ему на Уимблдоне (улыбается). Но да, это потрясающее достижение. Я знаю, как усердно он работает, как много это для него значит. Очевидно, что он пропускал и некоторые турниры «Большого шлема», не имея возможности иногда попасть в страну, поэтому я знаю, что сейчас он голоден», — добавил теннисист.

Ранее Джокович стал победителем «Ролан Гаррос», обыграв в финале турнира норвежца Каспера Рууда. Теперь на счету 36-летнего серба 23 победы на турнирах «Большого шлема» и 94 — на турнирах АТР в одиночном разряде.

Уимблдон-2023 стартует 3 июля и завершится 16 июля.