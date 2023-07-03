Кирьос: «Я изо всех сил старался быть готовым к Уимблдону»

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал снятие с Уимблдона.

«Мне очень грустно сообщать, что в этом году я вынужден отказаться от участия в Уимблдоне. Я изо всех сил старался быть готовым после операции и снова выйти на корт. Я почувствовал некоторую боль в запястье в течение недели на Майорке. Рентген показал разрыв связки на моем запястье. Я пробовал все, чтобы сыграть, и я разочарован тем, что у меня просто не было достаточно времени, чтобы справиться с этим перед Уимблдоном», — приводит слова Кирьоса 7news.

В первом круге 28-летний австралиец должен был встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Основная сетка Уимблдона стартует 3 июля. Кирьос является финалистом прошлогоднего розыгрыша турнира — он уступил сербу Новаку Джоковичу.

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