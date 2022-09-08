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«Большой шлем»

8 сентября, 07:52

Кирьоса оштрафовали на 14 тысяч долларов за неспортивное поведение в матче с Хачановым

Виктория Кравченко
Ник Кирьос.
Фото Reuters

Австралийский теннисист Ник Кирьос после вылета в четвертьфинале US Open был оштрафован на 14 тысяч долларов за неспортивное поведение.

Во время матча с Кареном Хачановым он разбил об корт пластиковую бутылку, а после игры сломал две ракетки.

Это пятый денежный штраф Кирьоса за турнир. Их общая сумма составила 32,5 тысячи долларов. Призовые австралийца за одиночный четвертьфинал составят 445 тысяч долларов.

В полуфинале турнира Хачанов сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

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Теннис
US Open
Карен Хачанов
Ник Кирьос
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