Кирьоса оштрафовали на 14 тысяч долларов за неспортивное поведение в матче с Хачановым

8 сентября, 07:52
Австралийский теннисист Ник Кирьос после вылета в четвертьфинале US Open был оштрафован на 14 тысяч долларов за неспортивное поведение.
Во время матча с Кареном Хачановым он разбил об корт пластиковую бутылку, а после игры сломал две ракетки.
Это пятый денежный штраф Кирьоса за турнир. Их общая сумма составила 32,5 тысячи долларов. Призовые австралийца за одиночный четвертьфинал составят 445 тысяч долларов.
В полуфинале турнира Хачанов сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом.