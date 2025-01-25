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Сегодня, 14:59

Кис стала пятой американкой, выигравшей Australian Open с 2000 года

Алина Савинова
Мэдисон Кис.
Фото Reuters
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Американская теннисистка Мэдисон Кис одержала победу на Открытом чемпионате Австралии-2025.

В финале соревнований 29-летняя спортсменка в трех сетах обыграла белоруску Арину Соболенко — 6:3, 2:6, 7:5. Для нее это первая победа в турнирах «Большого шлема».

Кис стала пятой с 2000 года американской теннисисткой, выигравшей Australian Open в одиночном разряде. Ранее это удавалось Линдсей Дэвенпорт (2000), Дженнифер Каприати (2001, 2002), Серене Уильямс (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017) и Софье Кенин (2020).

Всего на счету Кис десять побед в турнирах на уровне WTA в одиночном разряде.

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Мэдисон Кис
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