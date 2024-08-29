Шнайдер в двух сетах переиграла Таусон и пробилась в третий круг US Open-2024

Сегодня, 19:38
Российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах обыграла датчанку Клару Таусон во втором круге Открытого чемпионата США — 6:4, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 27 минут. Таусон семь раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету Шнайдер три эйса, четыре двойные и два брейка из четырех.
В третьем круге US Open-2024 Шнайдер сыграет с сильнейшей в паре Каролин Долхайд (США) — Сара Эррани (Италия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Диана Шнайдер (Россия, 18) — Клара Таусон (Дания) — 6:4, 6:4