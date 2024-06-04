Гауфф обыграла Жабер и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Встреча продлилась 1 час и 58 минут. Гауфф трижды подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных. На счету Жабер четыре эйса, одна двойная и два реализованных брейка из восьми.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Гауфф сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша, 1) — Маркета Вондрусова (Чехия, 5).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Коко Гауфф (США, 3) — Онс Жабер (Тунис, 8) — 4:6, 6:2, 6:3