Комесанья — о победе над Рублевым на Уимблдоне: «Все должно было кончиться иначе»

122-я ракетка мира аргентинец Франсиско Комесанья поделился впечатлениями от победы над россиянином Андреем Рублевым в первом круге Уимблдона-2024.

Встреча длилась 2 часа 57 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу представителя Аргентины.

«Все должно было кончиться иначе (смеется). Я невероятно рад. Впервые играл на Уимблдоне, всегда об этом мечтал. Даже не знаю, что сказать. Я счастлив», — сказал Комесанья в интервью на корте.

Для 23-летнего Комесаньи победа в этом матче стала первой в туре, первой в основной сетке турнира «Большо шлема» и первой над игроком из топ-10 рейтинга. Его следующим соперником на Уимблдонском турнире станет победитель пары Федерико Кория (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия).