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Сегодня, 19:12

Джокович уверенно вышел во второй круг Уимблдона

Алина Савинова
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович в трех сетах победил чеха Вита Копршиву в первом круге Уимблдона — 6:1, 6:2, 6:2.

Встреча длилась 1 час 59 минут. Джокович 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету чеха 4 эйса и 5 двойных ошибок.

Джокович провел первый матч после перенесенной месяц назад операции. Серб получил травму колена на Открытом чемпионате Франции, из-за чего снялся с турнира на стадии четвертьфинала.

В следующем круге Уимблдона 2-я ракетка мира сыграет против победителя пары Джейкоб Фернли (Великобритания, WC) — Алехандро Моро Каньяс (Испания, Q).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Вит Копршива (Чехия, Q) — 6:1, 6:2, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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