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Сегодня, 17:25

Корда — Рублев: видеообзор матча третьего круга Australian Open

Алина Савинова
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Себастьяна Корду в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2024. Встреча прошла 19 января и завершилась со счетом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу спортсмена из России.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Australian Open.

Рублев 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. В активе Корды 17 эйсов и пять двойных ошибок. На подаче россиянина он не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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