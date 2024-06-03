Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 00:14

Синнер в четырех сетах обыграл Муте и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Янник Синнер.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл представителя Франции Корентена Муте в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2:6, 6:3, 6:2, 6:1.

Встреча продлилась 2 часа 44 минуты. Муте один раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Синнера пять эйсов, пять двойных и восемь реализованных брейков из 14.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Синнер сыграет против болгарина Григора Димитрова (десятая ракетка мира).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 2) — Корантен Муте (Франция) — 2:6, 6:3, 6:2, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/35/
Ролан Гаррос
Григор Димитров
Янник Синнер
Обсудить
Читайте также
Менеджер Нурмагомедова: «Усмана попросили покинуть зал, он едет в отель»
Махачев может стать лучшим российским бойцом в истории ММА
Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ
Нереальный Латышонок, слезы Калининграда, дьявольское везение Семака и самый безумный сезон в истории российского футбола. Что случилось в финале Кубка России «Зенит» - «Балтика»
У Эйфелевой башни выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
Военный эксперт назвал «раскачиванием лодки» пуски США ракет Minuteman III
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Потапова проиграла Свентек, Алькарас, Синнер и Циципас вышли в четвертьфинал. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 2 июня: Алькарас выиграл у Оже-Альяссима, Циципас победил Арнальди и другие
Димитров обыграл Хуркача и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Янчук объяснил, за счет чего Медведев смог выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции
Матчи Медведева, Мирры Андреевой и Аванесян. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Аванесян и Осорио не смогли выйти в третий круг парного «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Димитров обыграл Хуркача и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 2 июня: Алькарас выиграл у Оже-Альяссима, Циципас победил Арнальди и другие